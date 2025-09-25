Жители Екатеринбурга смогут оплачивать проезд в транспорте по геолокации

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, главное преимущество данного способа — не искать табличку с QR-кодом в салоне для платежа со скидкой. Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо обновить приложение «ЕКАРТА» (или установить его) и включить Bluetooth на смартфоне. Далее в разделе «Оплатить проезд» выбрать «Оплатить по геолокации», после чего смартфон определит, в каком именно транспорте пассажир находится, и предложит оплатить поездку через СБП.
Для подтверждения оплаты билеты, оплаченные из приложения за последний час, будут доступны в разделе «Билеты». Также можно подтвердить оплату способами, используемыми при оплате через QR-код или NFC-метку.
В тестовом формате данный способ пока доступен в следующих маршрутах общественного транспорта Екатеринбурга: автобусы № 80 и № 83; троллейбус № 33. Также в ближайшие дни оплатить проезд по геолокации можно будет в трамвае № 1 и автобусе № 48.
Напомним, что с 1 сентября в Свердловской области увеличилась скидка при оплате проезда в общественном транспорте через Систему быстрых платежей.