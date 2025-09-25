МАРТ Беларуси сказал, кого исключат из списка недобросовестных поставщиков

В МАРТ пояснили, что рассмотрение досрочного исключения из перечня возможно, при поступлении соответствующего заявления от юрлица или физлица, или индивидуального предпринимателя, которое в период с 16 августа 2024-го по 31 декабря 2025-го включительно было признано уклонившимся от заключения договора в связи с первичным непредоставлением в течение календарного года заявления об аффилированности (неаффилированности) с участниками процедуры государственной закупки.