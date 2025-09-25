МАРТ Беларуси сказал, кого исключат из списка недобросовестных поставщиков

В Беларуси компании смогут проще выйти из списка недобросовестных поставщиков. Для это Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло соответствующее постановление, опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Так, постановление МАРТ дополнено обновленным перечнем оснований, которые могут позволить досрочно исключить компанию из списка недобросовестных поставщиков.
В МАРТ пояснили, что рассмотрение досрочного исключения из перечня возможно, при поступлении соответствующего заявления от юрлица или физлица, или индивидуального предпринимателя, которое в период с 16 августа 2024-го по 31 декабря 2025-го включительно было признано уклонившимся от заключения договора в связи с первичным непредоставлением в течение календарного года заявления об аффилированности (неаффилированности) с участниками процедуры государственной закупки.
В МАРТ заметили, что изменения приняли из-за большого количества обращений от юрлиц и депутатов.
Документ вступает в сил с 25 сентября.
Тем временем Нацбанк хочет изменить графический знак белорусского рубля.
Еще сахар «для экспериментов» с добавлением перца выпустили в Беларуси.