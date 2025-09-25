Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ Беларуси сказал, кого исключат из списка недобросовестных поставщиков

МАРТ: упрощено исключение из списка недобросовестных поставщиков.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси компании смогут проще выйти из списка недобросовестных поставщиков. Для это Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло соответствующее постановление, опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.

Так, постановление МАРТ дополнено обновленным перечнем оснований, которые могут позволить досрочно исключить компанию из списка недобросовестных поставщиков.

В МАРТ пояснили, что рассмотрение досрочного исключения из перечня возможно, при поступлении соответствующего заявления от юрлица или физлица, или индивидуального предпринимателя, которое в период с 16 августа 2024-го по 31 декабря 2025-го включительно было признано уклонившимся от заключения договора в связи с первичным непредоставлением в течение календарного года заявления об аффилированности (неаффилированности) с участниками процедуры государственной закупки.

В МАРТ заметили, что изменения приняли из-за большого количества обращений от юрлиц и депутатов.

Документ вступает в сил с 25 сентября.

Тем временем Нацбанк хочет изменить графический знак белорусского рубля.

Еще сахар «для экспериментов» с добавлением перца выпустили в Беларуси.