Омские власти продают аптечную сеть «Омское лекарство»

Омская область включила аптечную сеть «Омское лекарство» в программу приватизации на 2025−2027 годы. Согласно распоряжению регионального правительства, подписанному губернатором Виталием Хоценко, в 2025 году планируется продать 100% акций сети. Всего предполагается приватизировать почти 2,6 млн акций предприятия.
Первоначально 51% акций аптечной сети было решено выставить на торги в декабре 2014 года. Тогда министр имущественных отношений Виктор Соболев заявил, что приватизация контрольного пакета акций была необходима для привлечения негосударственных финансов в сферу социального обслуживания населения Омской области, а вырученные средства планировалось направить на укрепление материально-технической базы медучреждений региона. Однако в 2015 году пакет акций «Омского лекарства» был снят с продажи, поскольку Минздрав опасался рисков для обеспечения лекарствами жителей области, сообщает «БК55».
В апреле 2024 года исполнявший обязанности председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков подписал распоряжение о приватизации 100% акций аптечной сети. Однако сделка не состоялась. В настоящее время планируется новый аукцион, но дата его проведения пока не объявлена.