Омские власти продают аптечную сеть «Омское лекарство»

Первоначально 51% акций аптечной сети было решено выставить на торги в декабре 2014 года. Тогда министр имущественных отношений Виктор Соболев заявил, что приватизация контрольного пакета акций была необходима для привлечения негосударственных финансов в сферу социального обслуживания населения Омской области, а вырученные средства планировалось направить на укрепление материально-технической базы медучреждений региона. Однако в 2015 году пакет акций «Омского лекарства» был снят с продажи, поскольку Минздрав опасался рисков для обеспечения лекарствами жителей области, сообщает «БК55».