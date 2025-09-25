Ричмонд
В Свердловской области резко подорожали помидоры

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 сентября, УралПолит.Ru. За неделю помидоры в регионе подорожали на 14,1%, до 162,9 рублей за килограмм. Об этом сообщает Свердловскстат.

Источник: Freepik

Незначительно также подорожали вермишель (+2,3%, до 130,7 рублей), бананы (+2,1%, до 137,1 рублей) и свекла (+1,6%, до 32,3 рублей). При этом целый ряд продуктов на Среднем Урале, наоборот, подешевел. Так, картофель упал в цене на 5,9%, огурцы — на 3,7%, морковь — на 2,8%, капуста — на 2,2%.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области уже десятый месяц подряд замедляется годовая инфляция. Так, в августе она снизилась до 10%. При этом показатель в регионе оказался выше, чем в целом по стране (8,1%).