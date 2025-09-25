Название для нового индустриального парка могут придумать воронежцы

О конкурсе накануне, 24 сентября, в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Гусев. Глава региона напомнил, что в Воронеже стартует возведение инфраструктуры для нового промышленного кластера. Располагаться он будет рядом с индустриальным парком «Масловский». Пока новая зона носит рабочее название «Масловский — 2», однако воронежские власти думают о более креативном наименовании.
«Мы хотим, чтобы эта площадка получила имя, которое будет вдохновлять и станет визитной карточкой Воронежской области», — отметил губернатор.
Условия участия в конкурсе несложные. Каждый воронежец может предложить одно наименование, жюри сначала отберет 10 лучших, а затем запустит голосование в соцсетях, то есть победителя выберут сами жители Воронежской области.
«Автор победившей идеи получит приглашение на открытие индустриального парка, благодарственное письмо и главный приз от резидентов новой территории. Также поощрены будут авторы предложений, вошедших в топ-5», — добавил Александр Гусев.
Оставить свой вариант можно здесь.