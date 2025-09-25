Название для нового индустриального парка могут придумать воронежцы

О конкурсе накануне, 24 сентября, в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Гусев. Глава региона напомнил, что в Воронеже стартует возведение инфраструктуры для нового промышленного кластера. Располагаться он будет рядом с индустриальным парком «Масловский». Пока новая зона носит рабочее название «Масловский — 2», однако воронежские власти думают о более креативном наименовании.