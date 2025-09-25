Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. Перебои с поставками топлива в Крым не повлияют на ход отопительного сезона в республике, необходимые объемы мазута и дизельного топлива поставляются на полуостров своевременно. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается запасов мазута, договор у нас заключен, поставки осуществляются бесперебойно, каких-то нареканий на поставщика нет. График заявок, который мы им направляем, исполняется. Здесь я рисков никаких не вижу», — сказал руководитель предприятия.

Что касается дизельных котельных, то их в Крыму всего три, и объем топлива для них требуется небольшой, отметил он. Необходимые запасы уже сформированы.

Запасы дизтоплива для техники «Крымтеплокоммунэнерго» также сформированы. В случае каких-либо аварий в ходе сезона транспорт предприятия будет выезжать на места бесперебойно, заверил гендиректор.

В ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, с августа отмечаются перебои с поставкой топлива. Как пояснял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, поставки сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Еще одной причиной дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. Власти призвали автомобилистов не создавать ажиотаж и заверили, что «правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион».

Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что АЗС республики планируется обеспечить необходимым объемом бензина марки Аи-95 в течение двух дней.

Узнать больше по теме
Сергей Аксенов: биография и жизненный путь главы Крыма
В сентябре 2024 года политика избрали на пост главы Республики Крым третий раз подряд. Собрали основное из биографии Сергея Аксенова: информацию о его детстве, карьере и работе на должности главы Крыма.
Читать дальше