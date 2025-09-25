Ричмонд
Вокзалы и станции ВСМ Москва — Петербург построят с нуля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября, ФедералПресс. Все объекты инфраструктуры высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, включая вокзальные комплексы и остановочные пункты, будут построены с нуля. Такой подход позволит создать новую пассажирскую среду.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Вся инфраструктура первой высокоскоростной железнодорожной магистрали России, в том числе вокзалы и станции, возводится с нуля», — сообщили в инфоцентре ВСМ.

Окончательные архитектурные и дизайнерские решения, а также официальные названия новых транспортных хабов станут известны позднее. По мере утверждения ключевых проектов информацию о них будут публиковать для широкой общественности, пишет ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько пассажирских остановок запланировано на ВСМ Москва — Санкт-Петербург.