Вокзалы и станции ВСМ Москва — Петербург построят с нуля

«Вся инфраструктура первой высокоскоростной железнодорожной магистрали России, в том числе вокзалы и станции, возводится с нуля», — сообщили в инфоцентре ВСМ.
Окончательные архитектурные и дизайнерские решения, а также официальные названия новых транспортных хабов станут известны позднее. По мере утверждения ключевых проектов информацию о них будут публиковать для широкой общественности, пишет ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько пассажирских остановок запланировано на ВСМ Москва — Санкт-Петербург.