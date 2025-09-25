Аксенов: перебои с топливом в Крыму планируют устранить за две недели

«Россияне идут делать запасы — берут с собой канистру, а лучше две. С одной стороны, у нас работающие в минус заправки, а с другой — всплески спроса. Но для владельца станции важно не только то, сколько топлива он продаст, но и трафик водителей. Часть выручки заправки идет не с топлива, а с сопутствующих товаров — воды, кофе, еды и т.д.», — пояснил эксперт.