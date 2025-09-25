Ричмонд
Калининградская область наращивает экспортные поставки

В Светлогорске состоялось окружное совещание по развитию экспорта с участием представителей 11 регионов Северо-Западного федерального округа.

Источник: Бизнес-Калининград

Мероприятие было посвящено подведению промежуточных итогов нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

По словам вице-губернатора Калининградской области Вероники Лесиковой, региону удалось переломить негативную динамику экспорта. В первом полугодии 2025 года объем поставок вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными партнерами стали Китай, Белоруссия, Алжир и Турция. Ключевые товары экспорта — продукты питания, сельхозсырье, янтарь и удобрения.

Особое внимание уделено внедрению Регионального экспортного стандарта, включающего 15 инструментов поддержки бизнеса. Калининградская область уже внедрила 9 из них, уступив в СЗФО только Новгородской области. С 2026 года стандарт будет дополнен новыми мерами поддержки, включая цифровизацию услуг.

Участники совещания также обсудили перспективы развития логистической инфраструктуры и расширения географии поставок в 26 приоритетных стран.