Калининградская область наращивает экспортные поставки

По словам вице-губернатора Калининградской области Вероники Лесиковой, региону удалось переломить негативную динамику экспорта. В первом полугодии 2025 года объем поставок вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными партнерами стали Китай, Белоруссия, Алжир и Турция. Ключевые товары экспорта — продукты питания, сельхозсырье, янтарь и удобрения.