Калининградская область наращивает экспортные поставки

Мероприятие было посвящено подведению промежуточных итогов нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
По словам вице-губернатора Калининградской области Вероники Лесиковой, региону удалось переломить негативную динамику экспорта. В первом полугодии 2025 года объем поставок вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными партнерами стали Китай, Белоруссия, Алжир и Турция. Ключевые товары экспорта — продукты питания, сельхозсырье, янтарь и удобрения.
Особое внимание уделено внедрению Регионального экспортного стандарта, включающего 15 инструментов поддержки бизнеса. Калининградская область уже внедрила 9 из них, уступив в СЗФО только Новгородской области. С 2026 года стандарт будет дополнен новыми мерами поддержки, включая цифровизацию услуг.
Участники совещания также обсудили перспективы развития логистической инфраструктуры и расширения географии поставок в 26 приоритетных стран.