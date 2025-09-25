Дешевле субсидированных: цены на авиабилеты Москва-Калининград резко упали

Расценки на авиабилеты из Калининграда в Москву остаются относительно высокими — от 5 тыс. руб. в один конец и дороже. При этом, по данным мониторинга «Нового Калининграда», в настоящее время можно найти субсидированные авиабилеты из Калининграда в Москву по 3800 рублей на сайте «Уральских авиалиний», а также на сайте «Аэрофлота» (приобрести субсидированные авиабилеты на рейсы этой авиакомпании можно не позже, чем за неделю до перелета).