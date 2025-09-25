Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Уфы отдал под высотки участок в Зеленой Роще

Территория ограничена улицами Софьи Перовской, Академика Ураксина, Рабкоров.

Источник: gorodufa.ru

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отдал под комплексное развитие территорию в Зеленой Роще. Постановление опубликовано на сайте администрации города.

Участок находится в границах улиц Софьи Перовской, Академика Ураксина, Рабкоров, а также Иртышской. Его общая площадь составляет почти 274,5 тыс. кв. метров.

Согласно документу здесь можно будет возвести до 200 тыс. «квадратов» жилья. Этажность не ограничена.

В настоящее время на участке находятся 4 аварийных многоквартирных дома, еще 3 сносить не придется. Большая часть территории занята частным сектором. Также здесь расположены фитнес-центр, школа № 22, коммунальные постройки и гаражи.