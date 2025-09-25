Мэр Уфы отдал под высотки участок в Зеленой Роще

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отдал под комплексное развитие территорию в Зеленой Роще. Постановление опубликовано на сайте администрации города.
Участок находится в границах улиц Софьи Перовской, Академика Ураксина, Рабкоров, а также Иртышской. Его общая площадь составляет почти 274,5 тыс. кв. метров.
Согласно документу здесь можно будет возвести до 200 тыс. «квадратов» жилья. Этажность не ограничена.
В настоящее время на участке находятся 4 аварийных многоквартирных дома, еще 3 сносить не придется. Большая часть территории занята частным сектором. Также здесь расположены фитнес-центр, школа № 22, коммунальные постройки и гаражи.