Стало известно, затянется ли строительство межвузовского кампуса в Перми

Агентство по сопровождению концессионных проектов Прикамья рассказало сайту perm.aif.ru о сроках строительства и готовности межвузовского кампуса в Перми.
Речь идёт о проекте, который реализуется в краевой столице с 2024 года. В сентябре 2025 года в СМИ появились сообщения об увеличении финансирования возведения кампуса «Будущее Пармы», который должен стать новой площадкой для обучения и жизни студентов пермских вузов.
Как пояснили в агентстве сайту perm.aif.ru, стоимость проекта не увеличилась, а лишь проиндексировалась с учётом экономических изменений.
«Стоимость не выросла, она отличается от стоимости в предыдущей АИП (адресной инвестиционной программе) на основании проиндексированной суммы полученного в декабре 2024 положительного заключения ГГЭ (государственной экспертизы) в ценах соответствующих лет строительства», — рассказали perm.aif.ru в региональном Агентстве по сопровождению концессионных проектов.
Сейчас строительно-монтажные работы ведутся согласно графику: на территории будущего кампуса возводят фундаменты всех 9 объектов одновременно. В Агентстве также пояснили, что изменение размера инвестиций не связана с изменением сроков.
«Предпосылок по затягиванию сроков строительства на сегодня нет. Плановый срок окончания — 2027 год», — заключило ведомство в комментарии perm.aif.ru.
Напомним, кампус «Будущее Пармы» будет включать в себя пять общежитий, лаборатории, конгресс-холл и площадки рекреационного назначения.