Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, затянется ли строительство межвузовского кампуса в Перми

В сентябре сообщили, что количество инвестиций увеличилось.

Агентство по сопровождению концессионных проектов Прикамья рассказало сайту perm.aif.ru о сроках строительства и готовности межвузовского кампуса в Перми.

Речь идёт о проекте, который реализуется в краевой столице с 2024 года. В сентябре 2025 года в СМИ появились сообщения об увеличении финансирования возведения кампуса «Будущее Пармы», который должен стать новой площадкой для обучения и жизни студентов пермских вузов.

Как пояснили в агентстве сайту perm.aif.ru, стоимость проекта не увеличилась, а лишь проиндексировалась с учётом экономических изменений.

«Стоимость не выросла, она отличается от стоимости в предыдущей АИП (адресной инвестиционной программе) на основании проиндексированной суммы полученного в декабре 2024 положительного заключения ГГЭ (государственной экспертизы) в ценах соответствующих лет строительства», — рассказали perm.aif.ru в региональном Агентстве по сопровождению концессионных проектов.

Сейчас строительно-монтажные работы ведутся согласно графику: на территории будущего кампуса возводят фундаменты всех 9 объектов одновременно. В Агентстве также пояснили, что изменение размера инвестиций не связана с изменением сроков.

«Предпосылок по затягиванию сроков строительства на сегодня нет. Плановый срок окончания — 2027 год», — заключило ведомство в комментарии perm.aif.ru.

Напомним, кампус «Будущее Пармы» будет включать в себя пять общежитий, лаборатории, конгресс-холл и площадки рекреационного назначения.