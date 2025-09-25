Стало известно, затянется ли строительство межвузовского кампуса в Перми

Речь идёт о проекте, который реализуется в краевой столице с 2024 года. В сентябре 2025 года в СМИ появились сообщения об увеличении финансирования возведения кампуса «Будущее Пармы», который должен стать новой площадкой для обучения и жизни студентов пермских вузов.