Еще один участок М-4 «Дон» к 2027 году станет платным

Альтернативный маршрут протяженностью 74 км начинается на 964-м километре магистрали и завершается на 1038-м. Объездная дорога проходит по трассе 60К-30 от Михайловского сельского поселения и тянется до города Шахты. Далее маршрут следует по дороге 60Н-254 вдоль М-4, которая ближе к Новочеркасску переходит в Харьковское шоссе. Через город по Баклановскому проспекту и Ростовскому шоссе водители смогут попасть на развязку на 1038-м километре федеральной магистрали. Этот выезд ведет к обходу Аксая, начиная с которого М-4 «Дон» платный до Краснодара.