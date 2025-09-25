Bloomberg: Польша стала крупнейшим импортером тайваньских беспилотников

Поставки из Тайваня помогают польским компаниям избежать сбоев после того, как Китай сократил продажи в США и Европу. «Недавнее увеличение импорта компонентов из Тайваня в Польшу связано с тем, что Польша является единственной страной, которая поставляет большинство таких компонентов на Украину. Ограничения, введенные Китаем, привели к тому, что все больше этих компонентов импортируется с Тайваня», — пояснил Игорь Скавинский, гендиректор фирмы FlyFocus, которая производит дроны для польских военных.