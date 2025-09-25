Bloomberg: Польша стала крупнейшим импортером тайваньских беспилотников

Согласно статье, доля Тайваня в польском экспорте БПЛА на сегодняшний день составляет почти 60%. Объем поставок в Польшу с начала года по конец августа достиг примерно 32 млн долларов по сравнению с почти нулевым показателем в предыдущие годы. Следующим по величине импортером тайваньских беспилотников являются США, которым Тайвань продал с начала года БПЛА примерно на 7 млн долларов, уточняет агентство.
Тайваньская компания Ahamani, производящая БПЛА, заявила, что спрос в Польше настолько велик, что она планирует открыть там завод.
Европа является очень важным рынком для индустрии беспилотников. А Польша выступает для нас ключевым пунктом входа и базой.
Он добавил, что производители БПЛА по всему миру сейчас ищут некитайские цепочки поставок, двигатели и аккумуляторы, из-за чего на рынке образовался дефицит.
Роль беспилотников на Украине побудила Тайвань ускорить развитие своей отрасли. Тайбэй поддерживает отрасль субсидиями на исследования и разработки и программами закупок.
Поставки из Тайваня помогают польским компаниям избежать сбоев после того, как Китай сократил продажи в США и Европу. «Недавнее увеличение импорта компонентов из Тайваня в Польшу связано с тем, что Польша является единственной страной, которая поставляет большинство таких компонентов на Украину. Ограничения, введенные Китаем, привели к тому, что все больше этих компонентов импортируется с Тайваня», — пояснил Игорь Скавинский, гендиректор фирмы FlyFocus, которая производит дроны для польских военных.
По словам Юстины Сикерчак, члена правления Польской палаты беспилотных систем, укрепление сотрудничества с Тайванем не только позволило Польше нарастить производство в условиях повышенных рисков для безопасности, но и обеспечило Тайваню опыт работы вблизи зоны боевых действий на Украине.
Наша близость к Украине считается преимуществом. Украина является крупным заказчиком запчастей для беспилотников, что также позволяет нам получать ценный опыт от украинских производителей и заказчиков БПЛА. Близость Украины создает возможность протестировать оборудование для дронов непосредственно на поле боя.