Как проходит уборочная кампания в Воронежской области

По данным на сентябрь, в Воронежской области планируют собрать 5,8 млн тонн зерна, что значительно выше результата 2024 года, когда было собрано 3,9 млн тонн. О том, как проходит уборочная кампания, рассказываем в нашем материале.
Заморозки не сломили.
С конца апреля Воронежская область столкнулась с резким похолоданием. Серьёзные потери понесли озимые культуры и сахарная свёкла. Наиболее тяжёлые последствия также у садоводов: в ряде хозяйств погибло до 70% завязей плодовых культур.
В мае правительство области приняло решение ввести режим ЧС. Это позволило аграриям, заключившим договоры страхования с указанием соответствующего риска, получить страховое возмещение из-за понесенных убытков и несобранного урожая.
Со второй декады июля в регионе стартовала уборка зерновых и зернобобовых культур. Несмотря на непростые погодные условия, урожайность в этом году находится на среднемноголетнем уровне — 40,7 ц/га.
Как ранее сообщал бывший министр сельского хозяйства Воронежской области Алексей Сапронов, в этом сезоне планируется собрать: 5,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (в 2024 г. — 3,9 млн тонн в зачетном весе), 5,2 млн тонн сахарной свеклы (в 2024 г. — 5 млн тонн в зачетном весе), 1,6 млн тонн масличных культур (в 2024 г. — 1,7 млн тонн в зачетном весе).
Губернатор Александр Гусев отметил, что прогноз по валовому сбору в размере 5,8 млн тонн реалистичен:
«Первоначально мы планку немного ниже устанавливали, думаю, что этот прогноз будет близок к реальным показателям. Нужно следить за экономическими показателями не только крупных предприятий, но и более мелких с точки зрения экономической устойчивости. Предпосылки для того, чтобы все сложилось хорошо, есть».
В лидерах по качеству.
Несмотря на опасения аграриев, погодные условия на качестве воронежской пшеницы не сказались. Эксперты центра оценки качества зерна сейчас завершают госмониторинг нового урожая. Обследовав свыше 80%, специалисты подтверждают, что показатели клейковины и белка — высокие, а влажность — оптимальная.
В урожае этого сезона более 65% пшеницы четвёртого, примерно шестая часть — третий класс. Таким образом, общий объем продовольственного зерна составляет свыше 80%, остальное — фуражное.
«Панинский район, Эртильский район, Семилукский район, Кантемировский и Россошанский — в пятёрке лучших. Это те районы, которые вырастили в большей степени пшеницу третьего класса. Я считаю, что это достойный урожай, достойно наш регион в очередной раз показал свои возможности. И опять же мы в лидерах по качеству», — рассказала замдиректора воронежского филиала центра оценки качества зерна Надежда Бегина.