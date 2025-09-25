На севере Челябинской области капитально ремонтируют более 14 км трассы

Контракт рассчитан на три года — с 2024 по 2026 годы. В общей сложности к концу проекта в нормативное состояние приведут 14,1 километра трассы. В прошлом году введён в эксплуатацию первый участок протяжённостью 1,5 километра. В 2025 году дорожники должны завершить ремонт ещё 6,9 километра дороги. Сейчас подрядчик одновременно работает на нескольких отрезках: укладывает верхний слой покрытия, готовит щебёночное основание и устраивает нижний слой асфальтобетона. На отдельных участках уже выполнено устройство 5 километров верхнего слоя и 6 километров нижнего слоя покрытия.