На севере Челябинской области капитально ремонтируют более 14 км трассы

Контракт рассчитан на три года — с 2024 по 2026 годы. В общей сложности к концу проекта в нормативное состояние приведут 14,1 километра трассы. В прошлом году введён в эксплуатацию первый участок протяжённостью 1,5 километра. В 2025 году дорожники должны завершить ремонт ещё 6,9 километра дороги. Сейчас подрядчик одновременно работает на нескольких отрезках: укладывает верхний слой покрытия, готовит щебёночное основание и устраивает нижний слой асфальтобетона. На отдельных участках уже выполнено устройство 5 километров верхнего слоя и 6 километров нижнего слоя покрытия.
Дорога проходит по пересечённой местности с многочисленными подъёмами и спусками, что усложняет ремонт. Рабочие полностью восстанавливают земляное полотно и дорожную одежду. Конструкция дороги включает подстилающий слой из щебеночно-песчаной смеси толщиной 25 сантиметров, нижний слой основания из щебня — 25 сантиметров, нижний слой асфальтобетона — 7 сантиметров и верхний слой покрытия — 5 сантиметров. Общая толщина конструкции составляет 62 сантиметра.
Чтобы защитить трассу от разрушений, предусмотрено укрепление кюветов монолитным бетоном. Это позволит избежать размывов и продлить срок службы полотна. Также на дороге установят 1,4 километра барьерного ограждения, 112 дорожных знаков, 242 сигнальных столбика и нанесут новую разметку.
После завершения ремонта трасса станет не только безопаснее, но и комфортнее. Жителям и гостям области будет проще добираться до места назначения, а поездки между регионами займут меньше времени.
В Челябинской области на 20% увеличилось число аварий с детьми, а в региональном центре — аж на 57%. Всего с начала года в ДТП погибли 12 девочек и мальчиков. Какие меры предпринимают на Южном Урале, чтобы повлиять на печальную статистику, выяснила корреспондент «Пчелы».