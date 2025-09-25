В Екатеринбурге подписали соглашение о развитии кластера «Салют»

Участники соглашения займутся разработкой детальной стратегии, ориентированной на содействие развитию молодежи и поддержку их начинаний. Уже в октябре запланированы крупные мероприятия. В частности, 22 и 23 октября состоится форум «Включай себя», где примут участие компании из различных секторов экономики. В ноябре ожидается саммит, посвященный молодежному предпринимательству. Помимо этого, ведется разработка конференций по вопросам продвижения бизнеса для начинающих, летней школы для подростков, направленной на предпринимательство и профориентацию. Также планируется возобновление популярного стартап-интенсива «Молодой город».