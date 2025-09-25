В Екатеринбурге подписали соглашение о развитии кластера «Салют»

В Екатеринбурге молодёжный кластер «Салют», открытый свердловским губернатором Денисом Паслером, будет развиваться с учётом интересов УрФУ. Соглашение об этом было подписано 25 сентября между вузом, мэрией города и областным фондом поддержки предпринимательства, сообщает департамент информполитики.
Участники соглашения займутся разработкой детальной стратегии, ориентированной на содействие развитию молодежи и поддержку их начинаний. Уже в октябре запланированы крупные мероприятия. В частности, 22 и 23 октября состоится форум «Включай себя», где примут участие компании из различных секторов экономики. В ноябре ожидается саммит, посвященный молодежному предпринимательству. Помимо этого, ведется разработка конференций по вопросам продвижения бизнеса для начинающих, летней школы для подростков, направленной на предпринимательство и профориентацию. Также планируется возобновление популярного стартап-интенсива «Молодой город».
Кроме того, в стадии активной разработки находятся саммит для молодых предпринимателей, конференция, посвященная продвижению стартапов, и летняя образовательная программа для школьников, сочетающая предпринимательство и знакомство с профессиями. Обсуждается реализация проектов на базе кластера «Салют», направленных на популяризацию исторического и архитектурного наследия города, создание квестов и музейно-выставочных экспозиций.
Всего в Екатеринбурге проживают свыше 400 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Город является крупным образовательным центром, в котором функционируют 24 университета и более 50 колледжей и техникумов, в них обучаются более 100 тысяч студентов.
Напомним, что открытие городского молодежного кластера «Салют» состоялось в августе 2025 года. В перечень его основных задач входят поддержка молодежных проектов, создание благоприятных условий для самореализации и трудоустройства молодого поколения, развитие молодежного предпринимательства и вовлечение студентов в различные культурные и образовательные инициативы.