Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области на 45 площадках будут реализовывать проект КРТ

Общая площадь территорий составляет более 802 га.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на 45 площадках будут реализовывать проект комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь территорий составляет более 802 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На обозначенной территории предстоит расселить 157,56 тысяч квадратных метров ветхого жилого фонда. Взамен планируется построить более 6,4 млн квадратных метров жилья. К реализации проекта уже приступили на 36 территориях.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске построят 1,2 миллиона квадратных метров жилья по проектам КРТ. 24 проекта комплексной застройки охватят 72 гектара городских территорий.