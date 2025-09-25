В Новосибирской области на 45 площадках будут реализовывать проект КРТ

В Новосибирской области на 45 площадках будут реализовывать проект комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь территорий составляет более 802 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На обозначенной территории предстоит расселить 157,56 тысяч квадратных метров ветхого жилого фонда. Взамен планируется построить более 6,4 млн квадратных метров жилья. К реализации проекта уже приступили на 36 территориях.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске построят 1,2 миллиона квадратных метров жилья по проектам КРТ. 24 проекта комплексной застройки охватят 72 гектара городских территорий.