В Омске возрождают стадион «Взлёт», оставшийся бесхозным более 20 лет назад

В Омске по улице 27-я Северная продолжается возрождение стадиона «Взлёт». В четверг, 25 сентября, здесь торжественно открыли обновлённую площадку для игры в баскетбол. На церемонии присутствовали почётные гости из администрации города, руководители ближайших колледжей и представители баскетбольной команды «Нефтяник-Титан».
Стадион начал свою жизнь ещё в 60-е годы. В 2003 году он остался бесхозным и пришёл в запустение. В этом и прошлом году ему подарили вторую жизнь. На его территории в 2025 году появилось специальное место для игры в волейбол и баскетбол с безопасным резиновым покрытием и специальной разметкой. Годом ранее здесь установили тренажёрную площадку и обустроили два мини-футбольных поля.
Активную поддержку инициативному проекту омичей оказала депутат муниципального парламента Наталья Старовойтова.
«Рядом со стадионом находится четыре колледжа, школа, детские сады, большой микрорайон. Первый из наказов при моей избирательной деятельности — восстановить стадион “Взлёт”. Это стало возможным при активном участии инициативной группы, которую мы создали. В неё вошли КТОС, активные жители, студенты. Такой симбиоз позволил нам провести второй этап обновления нашего стадиона.
Мы видим, что стадион востребован: вечерами приходят местные жители, студенты здесь занимаются спортом. Приходят заниматься и разные спортивные школы. Важно, что молодёжь имеет такую возможность — заниматься спортом на свежем воздухе", — рассказала Наталья нашему корреспонденту.
Руководитель проекта планирует продолжать обновление стадиона. Если в следующем году он снова наберёт большое количество голосов, то «Взлёт» получит две трибуны, беговую дорожку, флагштоки, которые будут использовать во время соревнований, и входную группу. Есть и более долгосрочные планы — обновить два мини-футбольных поля. Для этого, после того, как работы третьего этапа будут выполнены, будут искать финансирование и привлекать спонсоров.
На торжественном открытии обновлённого пространства показательные выступления провела омская школа кикбоксинга. Проект также поддержал омский баскетбольный клуб «Нефтяник-Титан». Первый бросок в баскетбольное кольцо на обновлённой площадке совершила спортсменка клуба Виктория Рыженко.
Участники команды также провели для студентов мастер-класс. После торжественного открытия на площадке провели первое соревнование по баскетболу среди студентов колледжей.
«У нас с баскетбольным клубом “Нефтяник-Титан” сложилась давняя дружба, потому что мы проводим спартакиаду в школах округа. Они приходят к нам проводить мастер-классы, как и сегодня. Роль клуба в проекте в том, чтобы популяризировать этот вид спорта и показать, что из занятий на таких площадках появляются настоящие звёзды спорта городского, а может и впоследствии мирового уровня. И у детей есть возможность этого добиться», — отметила Наталья Старовойтова.
Новое пространство для спорта оценили и в администрации города Омска. Проект поддержали на высоком уровне.
«Хочу поздравить вас с этим знаменательным событием — стадион “Взлёт” обретает новую жизнь. Мы надеемся, что дело продолжится и в последующие годы. Я уверена, что это хорошее место для проведения спортивных мероприятий, ведь спорт формирует очень важные для каждого человека черты характера. Самое главное, что вместе мы — сила!» — отметила на открытии заместитель мэра Омска Инна Елецкая.
Глава администрации ЦАО Амангельды Мендубаев тоже отметил важность проделанной работы: «Огромное спасибо Наталье Петровне и инициативной группе, в которую входили представители КТОСов, общественности, учебных заведений. У нас на территории Центрального округа желаний сделать спортивные площадки очень много. Стадион живёт благодаря инициативным людям, возрождается в полную силу. Я, как глава и житель округа, этому очень рад».
Особую благодарность выразили также за финансирование благоустройства депутату Законодательного Собрания Омской области Игорю Веретено. Отметили и работу председателя КТОСа «Центральный — 7» Ларисы Крикавцовой, подготовившей документацию по проекту.