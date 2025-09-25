В Омске возрождают стадион «Взлёт», оставшийся бесхозным более 20 лет назад

«У нас с баскетбольным клубом “Нефтяник-Титан” сложилась давняя дружба, потому что мы проводим спартакиаду в школах округа. Они приходят к нам проводить мастер-классы, как и сегодня. Роль клуба в проекте в том, чтобы популяризировать этот вид спорта и показать, что из занятий на таких площадках появляются настоящие звёзды спорта городского, а может и впоследствии мирового уровня. И у детей есть возможность этого добиться», — отметила Наталья Старовойтова.