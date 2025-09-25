Логистический хаб «Пятёрочки» открыли в Калининградской области

Важным аспектом стало создание около 500 новых рабочих мест как на самом складе, так и на фабрике-кухне, где будет производиться готовая продукция. Но главный импульс получат местные производители: более 50 калининградских компаний вошли в пул поставщиков. Это гарантирует им стабильный сбыт, а покупателям — быструю доставку свежих местных товаров.