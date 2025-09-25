Логистический хаб «Пятёрочки» открыли в Калининградской области

Его открытие — это не просто увеличение складских площадей, а стратегический шаг, способный повлиять на экономику и продовольственную безопасность всего Янтарного края.
Для жителей области работа центра означает более стабильное и разнообразное наполнение полок в привычных магазинах. За счет оптимизации логистики снизятся издержки, что может положительно сказаться на ценах. Кроме того, центр создает значительный резервный запас продукции, что минимизирует риски дефицита.
Важным аспектом стало создание около 500 новых рабочих мест как на самом складе, так и на фабрике-кухне, где будет производиться готовая продукция. Но главный импульс получат местные производители: более 50 калининградских компаний вошли в пул поставщиков. Это гарантирует им стабильный сбыт, а покупателям — быструю доставку свежих местных товаров.