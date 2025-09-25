В Ташкенте прошло IV заседание Делового клуба при Торгпредстве РФ в Узбекистане

Мероприятие объединило около 30 российских компаний, которые активно работают на рынке республики, а также представителей Министерства экономического развития РФ при Торгпредстве, республик Татарстан и Башкортостан, ФТС России, Российского экспортного центра и Россотрудничества в стране.
Модератором выступил Торговый представитель Российской Федерации в Республике Узбекистан Константин Злыгостев.
По статистике Федеральной таможенной службы, в 2024 году товарооборот между странами превысил 10 млрд долларов. Эта динамика сохраняется. Более 3000 предприятий с российским капиталом или с учредителями из числа граждан нашей страны сегодня работают в Узбекистане. Это свидетельствует о том, что российский бизнес начал двигаться от традиционной экспортной модели к более сложным механизмам, таким, как локализация производства.
С приветственным словом к собравшимися обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Алексей Ерхов.
В рамках заседания обсудили планы по развитию и созданию новой производственной площадки в Навоийском комплексе развития промышленности, деятельность Рабочей группы по устранению технических барьеров в торговле между странами, а также поговорили о том, как в Узбекистане работают «Черноголовка», «Магнит», «Grass», школа программирования СБЕР School 21 и другое.
Участники поделились историями успеха компаний, рассказали о трудностях, с которыми встречаются в процессе деятельности. Также стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на рынке Узбекистана и направлениях взаимовыгодного сотрудничества узбекских и российских предпринимателей.
Мероприятие завершилось дискуссией в формате «открытого микрофона».