В Ташкенте прошло IV заседание Делового клуба при Торгпредстве РФ в Узбекистане

По статистике Федеральной таможенной службы, в 2024 году товарооборот между странами превысил 10 млрд долларов. Эта динамика сохраняется. Более 3000 предприятий с российским капиталом или с учредителями из числа граждан нашей страны сегодня работают в Узбекистане. Это свидетельствует о том, что российский бизнес начал двигаться от традиционной экспортной модели к более сложным механизмам, таким, как локализация производства.