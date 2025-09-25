Самарская область хочет закупить белорусские троллейбусы

Самарская область хочет закупить троллейбусы белорусского производства. «Белкоммунмаш» подготовит коммерческие предложения. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Будет разработано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется рассмотреть возможность создания совместного предприятия для модернизации электротранспорта», — рассказали в пресс-службе.
Речь идет о проекте капитально-восстановительного ремонта устаревших трамвайных вагонов «Татра». Подразумевается, что «Белкоммунмаш» будет изготавливать новые кузова с низким уровнем пола, а самарское МП «ТТУ» на базе своего депо ремонтировать ходовые тележки.
Закупку троллейбусов и модернизацию трамваев обсудили зампред правительства Самарской области Виталий Шабалатов и представитель белорусского холдинга 24 сентября. Всего с 2012 года регион получил 736 единиц пассажирской техники белорусского производства, в том числе автобусы, троллейбусы и трамваи.