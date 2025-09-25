Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская область хочет закупить белорусские троллейбусы

В Самарской области может появиться предприятие для модернизации электротранспорта.

Источник: Комсомольская правда

Самарская область хочет закупить троллейбусы белорусского производства. «Белкоммунмаш» подготовит коммерческие предложения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Будет разработано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется рассмотреть возможность создания совместного предприятия для модернизации электротранспорта», — рассказали в пресс-службе.

Речь идет о проекте капитально-восстановительного ремонта устаревших трамвайных вагонов «Татра». Подразумевается, что «Белкоммунмаш» будет изготавливать новые кузова с низким уровнем пола, а самарское МП «ТТУ» на базе своего депо ремонтировать ходовые тележки.

Закупку троллейбусов и модернизацию трамваев обсудили зампред правительства Самарской области Виталий Шабалатов и представитель белорусского холдинга 24 сентября. Всего с 2012 года регион получил 736 единиц пассажирской техники белорусского производства, в том числе автобусы, троллейбусы и трамваи.