Самарская область хочет закупить белорусские троллейбусы

Закупку троллейбусов и модернизацию трамваев обсудили зампред правительства Самарской области Виталий Шабалатов и представитель белорусского холдинга 24 сентября. Всего с 2012 года регион получил 736 единиц пассажирской техники белорусского производства, в том числе автобусы, троллейбусы и трамваи.