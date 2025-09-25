Калининградская область стала лидером России по удоям молока

Всего в области насчитывается около 37 тысяч голов молочного стада. Напомним, что в прошлом году регион уже занимал второе место в общероссийском рейтинге с годовым показателем надоя 10687 кг на одну фуражную корову. Текущие результаты подтверждают эффективность выбранного курса на интенсификацию молочного производства в самом западном регионе страны.