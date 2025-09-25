Калининградская область стала лидером России по удоям молока

С начала 2025 года регион удерживает первое место в стране по среднесуточному удою на одну корову, показатели которого достигают 33 килограммов.
Как сообщил министр сельского хозяйства области Артем Иванов, такой рывок стал возможен благодаря системной государственной поддержке отрасли. «Только в этом году на действующих комплексах было дополнительно введено более 500 голов нетелей голштинской породы, что обеспечило прирост производства молока минимум на 10 тысяч тонн», — отметил министр.
В регионе успешно реализуются меры по компенсации расходов на содержание маточного поголовья и приобретение семени племенных быков-производителей. Особое внимание уделяется поддержке малых хозяйств в молочном скотоводстве.
Всего в области насчитывается около 37 тысяч голов молочного стада. Напомним, что в прошлом году регион уже занимал второе место в общероссийском рейтинге с годовым показателем надоя 10687 кг на одну фуражную корову. Текущие результаты подтверждают эффективность выбранного курса на интенсификацию молочного производства в самом западном регионе страны.