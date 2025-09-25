«Усилиться во всех направлениях». В Минсельхозпроде подвели итоги работы и определили задачи для АПК

Несмотря на положительную динамику подчеркнута необходимость дальнейшего усиления дисциплины и ответственности на всех уровнях. «В основе всего — четко выстроенная работа на местах, вертикаль управления и персональная ответственность за результат, — отметил Юрий Шулейко. — Вольностей в интерпретации технологических регламентов быть не должно. У нас нет права на ошибку, особенно сейчас, когда мы закладываем урожай будущего года. Необходимо усилиться во всех направлениях».