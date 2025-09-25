«Усилиться во всех направлениях». В Минсельхозпроде подвели итоги работы и определили задачи для АПК

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия на расширенной коллегии, которая прошла с участием заместителя премьер-министра Юрия Шулейко, подвели итоги работы и определили задачи для АПК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений министерства, директора профильных организаций, а также председатели комитетов по сельскому хозяйству и продовольствию всех областей страны.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Наталья Шевцова отметила, что за восемь месяцев текущего года сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства обеспечили производство валовой продукции на уровне 102,3% к аналогичному периоду 2024 года, при этом растениеводство — 102,7%, животноводство — 102,1%. «Это говорит о системной работе, но не дает права на самоуспокоение. Задачи до конца года остаются амбициозными, требующими мобилизации всех ресурсов», — добавила замминистра.
В перерабатывающей промышленности проанализировали показатели за полугодие. Индекс физического объема производства составил 103,2% при плановом задании 101,8%. С задачей справились все регионы. Также отмечается рост производства во всех основных перерабатывающих отраслях: в производстве молочных продуктов — 105,9%, мяса и мясопродуктов — 102,5%, мукомольно-крупяных продуктов — 102,5%, хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий — 104,9%.
Рентабельность продаж в промышленности за I полугодие достигла 9%, что выше установленного порога в 6,3%. С заданием справились все регионы страны.
Развитие внутреннего рынка сопровождается и активными поставками на экспорт: за январь-июнь темп роста экспорта продовольствия и сельхозсырья составил 112,9% к уровню 2024 года при задании 104%, за семь месяцев — 113,7%.
Экспортные поставки осуществлялись в 104 страны, освоены новые внешние рынки. Отмечен рост экспорта в страны дальнего зарубежья на 14,3% за шесть месяцев. В то же время на коллегии обратили внимание, что задачи по увеличению экспорта перед отраслью стоят серьезные, усилить работу в этом направлении нужно всем.
Несмотря на положительную динамику подчеркнута необходимость дальнейшего усиления дисциплины и ответственности на всех уровнях. «В основе всего — четко выстроенная работа на местах, вертикаль управления и персональная ответственность за результат, — отметил Юрий Шулейко. — Вольностей в интерпретации технологических регламентов быть не должно. У нас нет права на ошибку, особенно сейчас, когда мы закладываем урожай будущего года. Необходимо усилиться во всех направлениях».
На коллегии даны поручения провести полное обследование сельхозугодий на наличие инвазивных видов растений и принять решительные меры по их ликвидации, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые земли. Также в числе задач — наведение порядка на сельскохозяйственных объектах, наращивание объемов производства свинины за счет комплектования и запуска мощностей в комплексах, обеспечение накопления минеральных удобрений под яровой сев 2026 года, строгое соблюдение сроков и технологии сева озимых культур и закладки плодовых садов, четкие алгоритмы действий при уборке овощей и заготовке льна.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов напомнил, что сентябрь — это итог текущего года и одновременно начало следующего. «Здесь решается все: сколько мы сохраним, как подготовим почву, как обеспечим посевную. Работать нужно с максимальной эффективностью, не расслабляться ни на минуту», — отметил Юрий Горлов.
По итогам коллегии всем областным комитетам и организациям Минсельхозпрода даны поручения по оперативному реагированию на любые складывающиеся ситуации, недопущению потерь и достижению всех ключевых показателей до конца года. Особое внимание — сохранности скота, технологической дисциплине в животноводстве и качественной подготовке к посевной кампании 2026 года. -0-