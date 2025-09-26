В Перми могут завершить 17-этажный долгострой на улице Окулова

Пермская мэрия заключила мировое соглашение с владельцами недостроенного 17-этажного здания на улице Окулова, 79. Строительство началось 18 лет назад, но так и не было завершено. Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье».
Согласно договорённости, собственникам продлят аренду земельного участка на три года при условии, что они достроят здание в течение двух лет. После ввода объекта в эксплуатацию они бесплатно передадут городу часть помещений площадью не менее 400 кв. м. Если за пять лет строительство не будет завершено, здание должны будут снести.
Эксперты считают, что наиболее перспективным вариантом использования здания после достройки может стать перепрофилирование под апартаменты с видом на Каму для краткосрочной аренды.