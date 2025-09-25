Экспорт, корпорации, нефтегазовая сфера. Рогожник о подробностях доклада Президенту Беларуси

«Коснулись вопросов работы в нефтегазовой сфере с Россией, вопросов взаимодействия с крупными корпорациями в России. Такими, как Российские железные дороги, Аэрофлот, “Росатом”, “Ростех”. В этой связи нами предпринимаются действия, чтобы подписать соответствующее соглашения с этими корпорациями. Такие примеры уже есть. Готовится визит главы “Ростеха”. Проект такой программы совместного сотрудничества подготовлен», — рассказал Александр Рогожник.