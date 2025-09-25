Ричмонд
Экспорт, корпорации, нефтегазовая сфера. Рогожник о подробностях доклада Президенту Беларуси

Речь в первую очередь шла о белорусском экспорте в Российскую Федерацию по различным товарным позициям. «Был обсужден целый комплекс вопросов по финансовой поддержке экспорта нашей страны с тем, чтобы мы не проседали в этой части», — сказал посол.

25 декабря, Москва /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник поделился подробностями доклада главе государства Александру Лукашенко о состоянии дел в вопросах сотрудничества с Российской Федерацией. Обсуждалось продвижение экспорта отечественной продукции и работа с крупными корпорациями, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко накануне переговоров с Путиным заслушал доклад посла по сотрудничеству с Россией.

Беларусь рассчитывает шире войти со своими товарами в крупные российские сети.

«Коснулись вопросов работы в нефтегазовой сфере с Россией, вопросов взаимодействия с крупными корпорациями в России. Такими, как Российские железные дороги, Аэрофлот, “Росатом”, “Ростех”. В этой связи нами предпринимаются действия, чтобы подписать соответствующее соглашения с этими корпорациями. Такие примеры уже есть. Готовится визит главы “Ростеха”. Проект такой программы совместного сотрудничества подготовлен», — рассказал Александр Рогожник.

/Будет дополнено/.-0-

