В «Великом камне» ведется строительство контейнерного терминала и инженерной инфраструктуры

«В индустриальном парке быстрыми темпами продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые формируют основу для дальнейшего развития парка как международного логистического и промышленного хаба. Сейчас ведется устройство железнодорожного полотна на объекте “Бимодальный контейнерный терминал Greatport”. Завершение строительства терминала запланировано на вторую половину 2026 года. Терминал станет современным “сухим портом” на маршруте инициативы “Один пояс, один путь” и обеспечит переработку до 180 тыс. контейнеров в год с возможностью увеличения мощности до 500 тыс. ДФЭ», — отметили в пресс-службе «Великого камня».