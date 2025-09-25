В «Великом камне» ведется строительство контейнерного терминала и инженерной инфраструктуры

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переработку до 180 тыс. контейнеров в год обеспечит контейнерный терминал, который сейчас возводят на территории индустриального парка «Великий камень». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе индустриального парка.
«В индустриальном парке быстрыми темпами продолжается реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые формируют основу для дальнейшего развития парка как международного логистического и промышленного хаба. Сейчас ведется устройство железнодорожного полотна на объекте “Бимодальный контейнерный терминал Greatport”. Завершение строительства терминала запланировано на вторую половину 2026 года. Терминал станет современным “сухим портом” на маршруте инициативы “Один пояс, один путь” и обеспечит переработку до 180 тыс. контейнеров в год с возможностью увеличения мощности до 500 тыс. ДФЭ», — отметили в пресс-службе «Великого камня».
По проекту предусмотрена прокладка четырех железнодорожных путей протяженностью по 1050 м, строительство контейнерных площадок, складских помещений, оборудование сервисных зон для ремонта и мойки контейнеров, а также установка современной системы оптического распознавания и цифрового управления всеми процессами. «Реализация проекта станет важным шагом для укрепления транспортно-логистического потенциала парка и его интеграции в международные грузовые цепочки», — подчеркнули в пресс-службе индустриального парка.
Параллельно в «Великом камне» начато строительство первой очереди центральной части инженерно-транспортной инфраструктуры индустриального парка. В рамках проекта продолжается возведение Пекинского проспекта и создание инженерных сетей. «Новая инфраструктура обеспечит контейнерный терминал и будущих резидентов центральной части парка всей необходимой инженерной поддержкой для стабильного функционирования и развития производств», — отметили в «Великом камне».-0-