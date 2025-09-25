25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает шире войти со своими товарами в крупные российские сети. Работа в этом направлении уже ведется, о чем посол Александр Рогожник доложил Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко накануне переговоров с Путиным заслушал доклад посла по сотрудничеству с Россией.
В ходе доклада Президенту обсуждался вопрос поставки продовольствия на российский рынок, в том числе с реализацией через крупные торговые сети.
Белорусская сторона, например, рассчитывает в этом плане на работу с X5 — крупнейшей в России продуктовой розничной компанией, управляющей десятками тысяч магазинов по всей Российской Федерации. «Сегодня только через эту сеть мы можем продать все, что производим в стране, — рассказал посол о потенциале сотрудничества. — Самое главное, что прямые контракты позволят нам повышать доходность при реализации продовольственной группы товаров».
Эти планы касаются не только продовольствия, но и, например, товаров легкой промышленности. Александр Рогожник рассказал о проведенных акциях под названием «Белорусская деревня» в сети «Ашан». «Первая неделя только показала, что выручка от белорусских товаров составила 100 млн рублей. Это замечательный пример такой работы. Товары легкой промышленности раскупили буквально за 2 дня. Считаю, что это замечательный опыт», — отметил посол.
По его словам, представители крупных российских сетей уже посетили Беларусь, ознакомились с возможностями предприятий, провели дегустацию продукции и открыли для себя много нового.
Александр Рогожник рассказал, что в этой работе хорошие показатели у концерна Белгоспищепром — многие белорусские кондитерские предприятия заключили подобные контракты.
«Сегодня прекрасно пошла винно-водочная продукция в эти сети. И, самое главное, эта продукция замечательная по качеству и очень конкурентоспособна в этих сетях», — поделился посол.
Он подчеркнул, что в этом направлении предстоит еще очень много работы. «Президент акцентировал, что под лежачий камень вода не течет и только визиты непосредственно в регионы могут принести должный успех», — сказал Александр Рогожник. -0-