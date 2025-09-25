«БЕЛДЖИ» презентовал первый белорусский гибрид BELGEE X80 PHEV

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «БЕЛДЖИ» презентовал в Минске первый белорусский гибрид BELGEE X80 PHEV, передает корреспондент БЕЛТА.
BELGEE X80 PHEV — это первый в линейке СЗАО «БЕЛДЖИ» последовательно-параллельный гибрид. Этим он и отличается от других гибридных моделей на рынке Беларуси.
Кроссовер представлен в одной комплектации Max, в которой акцент сделан на современном оснащении, безопасности и удобстве. Продажи кроссовера стартуют 26 сентября. Приобрести его можно за Br89,9 тыс. К слову, самые желающие чуть более 600 человек получат ее первыми по предзаказу.
По словам директора СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадия Свидерского, гибрид пока нацелен на внутренний рынок, но при значительном спросе будет рассмотрена возможность поставок на экспорт.
«Для нас это новая технология — первый раз мы выходим на рынок с гибридным автомобилем. Думаю, что он порадует наших покупателей и своими техническими характеристиками, и ходовыми качествами, и своей экономичностью. В нем батарея на 18 кВт и бензиновый бак на 50 л. Все это работает под компьютерным управлением с максимальной эффективностью», — отметил он.
По габаритам X80 PHEV заметно крупнее привычных моделей BELGEE. Длина — почти 4,74 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,68 м. Благодаря колесной базе 2,75 м новый гибрид имеет просторный салон, а вместимость багажника составляет от 482 до 1182 л.
Геннадий Свидерский считает, что этот кроссовер скорее семейный и он подойдет тем, кто любит комфорт, безопасность и надежность. -0-Фото Раммиля Насибулина.