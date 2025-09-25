«Белорусское равно российское». Рогожник о реализации договоренностей с Россией по доступу на рынок

«Сегодня мы решили все вопросы в области министерств промышленности и торговли. Сегодня мы допущены ко всем российским программам. Это была договоренность двух глав государств. Был подписан соответствующий декрет. И сегодня для поставок нашей продукции Министерства промышленности нет никаких ограничений в Российской Федерации. Сегодня белорусское равно российское», — сказал посол.