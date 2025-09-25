«Белорусское равно российское». Рогожник о реализации договоренностей с Россией по доступу на рынок

25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник по итогам доклада Президенту Беларуси рассказал о реализации договоренностей с Россией по доступу на рынок отечественных товаров, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко накануне переговоров с Путиным заслушал доклад посла по сотрудничеству с Россией.
«Сегодня мы решили все вопросы в области министерств промышленности и торговли. Сегодня мы допущены ко всем российским программам. Это была договоренность двух глав государств. Был подписан соответствующий декрет. И сегодня для поставок нашей продукции Министерства промышленности нет никаких ограничений в Российской Федерации. Сегодня белорусское равно российское», — сказал посол.
Беларусь рассчитывает шире войти со своими товарами в крупные российские сети Экспорт, корпорации, нефтегазовая сфера. Рогожник о подробностях доклада Президенту Беларуси.
В преддверии переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в ходе доклада коснулись сферы нефтегазового сектора. «Здесь тоже у нас достаточно плодотворно, идут переговоры с российскими коллегами. Как говорит мой коллега Оверчук (заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. — Прим. БЕЛТА), у нас нет сегодня нерешаемых вопросов. Сегодня на каждый вопрос просто необходимо небольшое время», — рассказал Александр Рогожник.
Он подчеркнул, что отношения между правительствами базируются на добрых отношениях между двумя лидерами стран, которые стали по настоящему дружеским и братскими. «Наше дело — безусловно следовать тому, что задают два президента», — сказал посол. -0-