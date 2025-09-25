Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Беларуси в России прокомментировал возможность скорой договоренности по строительству второй АЭС

«Все, что касается атомной энергетики, это высокотехологичная отрасль. Это новые компетенции. Безусловно, себестоимость энергии, вырабатываемой на атомной станции, не сопоставима ни с одним другим видом топлива», — сказал посол.

25 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Александр Рогожник ответил на вопрос о возможности скорой конкретной договоренности насчет строительства в Беларуси второй АЭС. В этом плане все расставят на свои места предстоящие переговоры президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко накануне переговоров с Путиным заслушал доклад посла по сотрудничеству с Россией.

«Все, что касается атомной энергетики, это высокотехологичная отрасль. Это новые компетенции. Безусловно, себестоимость энергии, вырабатываемой на атомной станции, не сопоставима ни с одним другим видом топлива», — сказал посол.

Беларусь рассчитывает шире войти со своими товарами в крупные российские сети Экспорт, корпорации, нефтегазовая сфера. Рогожник о подробностях доклада Президенту Беларуси.

Он также отметил, что БелАЭС позволила значительно экономить на импорте природного газа.

Следующий этап — строительство еще дополнительного блока или блоков. Этот вопрос сегодня с Российской Федерацией обсуждается. Обсуждается место строительства этой станции, обсуждаются технические характеристики. Завтрашний день, безусловно, все поставит на свои места, когда два президента обсудят этот вопрос", — сказал Александр Рогожник.

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко в Москве на Глобальном атомном форуме заявил о возможности такой договоренности: «Мы с Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным. — Прим. БЕЛТА) завтра посоветуемся, поговорим и примем решение о строительстве второй атомной станции в Республике Беларусь».

Лукашенко заявил о планах договориться с Путиным о строительстве в Беларуси второй АЭС.

«У нас нет вопросов, кто будет строить эту станцию. Мы будем ее строить вместе с россиянами. Потому что они научили нас это делать. И уже мы по просьбе “Росатома” кое-где в отдельных государствах участвуем в строительстве подобных станций», — заявил Президент. -0-

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше