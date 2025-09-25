Ричмонд
Россия поможет Эфиопии развивать ядерную инфраструктуру

Россия и Эфиопия подписали документ о совместной проработке проекта строительства атомной электростанции в Эфиопии. В рамках соглашения будет создана рабочая группа для детального анализа проекта, подготовлена поэтапная дорожная карта и проведено технико-экономическое обоснование. Об этом сообщила корпорация «Росатом».

Россия и Эфиопия договорились о разработке проекта АЭС.

«Плановые мероприятия предусматривают создание профильной рабочей группы для детальной проработки проекта строительства АЭС, подготовку дорожной карты с выходом на проведение технико-экономического обоснования. Также необходимо подписание межправительственного соглашения», — передает агентство РИА Новости.

Кроме того, документ предполагает поддержку развития ядерной отрасли в Эфиопии и совместную работу по повышению квалификации научно-технических специалистов. Стороны намерены разрабатывать образовательные программы и обмениваться опытом для подготовки кадров в сфере атомной энергетики.

Ранее Россия заявляла о готовности к международному сотрудничеству в сфере атомной энергетики, в том числе по вопросам безопасности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Российские власти подчеркивали открытость к диалогу с зарубежными партнерами, включая США.