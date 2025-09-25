Россия поможет Эфиопии развивать ядерную инфраструктуру

Россия и Эфиопия подписали документ о совместной проработке проекта строительства атомной электростанции в Эфиопии. В рамках соглашения будет создана рабочая группа для детального анализа проекта, подготовлена поэтапная дорожная карта и проведено технико-экономическое обоснование. Об этом сообщила корпорация «Росатом».