Глава ВТБ Костин: новый налог не пройдет Госдуму

«Я думаю, что он не имеет шансов пройти Думу, такой популистский. На самом деле доля банковской прибыли в ВВП страны не растет. Мы капитализируем эту прибыль. Мы, кстати, платим дивиденды, в том числе государству», — прокомментировал Костин, передает РИА Новости.