Глава ВТБ Костин: новый налог не пройдет Госдуму

Костин назвал популистским проект о разовом налоге на сверхприбыль банков.
Законопроект от фракции «Справедливая Россия — За правду» о введении разового налога в 10% на сверхприбыль банков не имеет шансов на одобрение в Госдуме. Инициатива не соответствует экономическим реалиям и не найдет поддержки среди депутатов, заявил глава ВТБ Андрей Костин на XXII Международном банковском форуме.
«Я думаю, что он не имеет шансов пройти Думу, такой популистский. На самом деле доля банковской прибыли в ВВП страны не растет. Мы капитализируем эту прибыль. Мы, кстати, платим дивиденды, в том числе государству», — прокомментировал Костин, передает РИА Новости.
Отмечается, что банки уже направляют значительную часть прибыли на дивиденды и вложения в развитие, а дополнительные налоговые меры могут негативно сказаться на устойчивости финансового сектора. Законопроект предусматривает взыскание единовременного налога с банков, чья прибыль значительно выросла по итогам 2024 года.
Ранее Минфин анонсировал изменения в налоговом законодательстве. В их числе — повышение НДС и снижение порога доходов для освобождения от его уплаты, что вызвало опасения у представителей бизнеса из-за возможного увеличения налоговой нагрузки.