На 30 рублей: в Калининградской области повышается стоимость проезда на автобусах

С 4 октября в Калининградской области поднимается цена на проезд на межмуниципальных автобусных маршрутах. Об этом «Клопс» сообщили несколько перевозчиков.
Стоимость билетов на популярных направлениях возрастёт на сумму до 30 рублей, затрагивая ключевые маршруты из Калининграда в Светлый, Балтийск, Логвино, Советск и другие населённые пункты.
У «Регио-Экспресс» повышаются цены на маршруты № 105, 106, 107, 108, 120, 205э, 207э и 307. Например, билет из Калининграда в Светлый (автобус № 105) будет стоить 146 рублей вместо прежних 133, а по маршруту № 108 — 150 рублей.
Стоимость поездки из Калининграда в Балтийск на 107-м вырастет до 230 рублей. Из Калининграда в посёлок Логвино билеты подорожают до 131 рубля. Аналогично, по другим маршрутам цены увеличатся на 15−30 рублей.
Пассажиры перевозчика «Аркады» столкнутся с ростом тарифов на маршрутах № 301, 316, 523, 530, 543, 600э и 601э. Так, проезд из Советска в Неман подорожает с 49 до 54 рублей, в Славск — с 61 до 68 рублей. Проезд из Калининграда в Советск по четырём маршрутам теперь стоит по 500 рублей вместо 445. В пути из Советска в Черняховск цена билета повысится с 257 до 282 рублей.
Такое повышение отражает текущие экономические реалии и потребности транспортной отрасли региона, в том числе рост расходов на топливо, обслуживание и обеспечение безопасности перевозок. Региональные перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и самостоятельно определяют стоимость исходя из своих расходов. Поэтому индексация случается ежегодно, а иногда и дважды за 365 дней.
В Калининграде ситуация иная. В последний раз поездки в областном центре повышали летом.