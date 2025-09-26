На 30 рублей: в Калининградской области повышается стоимость проезда на автобусах

Пассажиры перевозчика «Аркады» столкнутся с ростом тарифов на маршрутах № 301, 316, 523, 530, 543, 600э и 601э. Так, проезд из Советска в Неман подорожает с 49 до 54 рублей, в Славск — с 61 до 68 рублей. Проезд из Калининграда в Советск по четырём маршрутам теперь стоит по 500 рублей вместо 445. В пути из Советска в Черняховск цена билета повысится с 257 до 282 рублей.