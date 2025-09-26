Ричмонд
Нацбанк снизил курс евро и курс доллара на 26 сентября перед выходными

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и увеличил курс российского рубля на 26 сентября, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке изменены валютные курсы на 26 сентября, пятницу. Так, уменьшены курс доллара и курс евро и увеличен курс российского рубля перед выходными.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге на пятницу, 26 сентября, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0368 белорусского рубля, 1 евро — 3,5670 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6386 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами валют, действовавшими в четверг, 25 сентября, курс доллара и курс евро стали легче в валютной корзине, а курс российского рубля потяжелел. Ощутимее в этот раз изменился в сторону уменьшения курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0015 белрубля, курс евро стал ниже на 0,0083 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0007 белрубля.

Тем временем Мингорисполком сказал, что отопление включается в Минске с 25 сентября.