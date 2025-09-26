Экономист Юшков: перебои с поставками топлива фиксируются на независимых АЗС

Перебои с поставками топлива фиксируются в основном на независимых АЗС. Ни закупают бензин на бирже, а вот на вертикально интегрированных станциях перебоев с топливом нет. Таким образом, эксперт отметил, что о полномасштабном дефиците топлива речь в стране не идет.