Экономист Юшков: перебои с поставками топлива фиксируются на независимых АЗС

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, с чем связан рост цен на бензин в стране. По словам эксперта, стоимость топлива увеличивается не из-за физического дефицита «черного золота», а из-за ситуации на бирже.
Перебои с поставками топлива фиксируются в основном на независимых АЗС. Ни закупают бензин на бирже, а вот на вертикально интегрированных станциях перебоев с топливом нет. Таким образом, эксперт отметил, что о полномасштабном дефиците топлива речь в стране не идет.
В настоящий момент бензина в стране производится меньше, к тому же, есть запрет на экспорт топлива.
— Но самое главное, что у нас просто автомобильный сезон заканчивается. То есть пик потребления бензина на внутреннем рынке — это июль-август, — говорит Постньюс Игорь Юшков, экономист.
В ближайшие месяцы ситуация начнет стабилизироваться, но риски все равно имеются. В том числе, из-за внеплановых ремонтов на НПЗ или недостаточно защите инфраструктуры в связи с угрозой воздушных атак. Это может привести к сбоям и незначительному дефициту.
В связи с перебоями многие эксперты допускают, что цены на топливо в стране могут вырасти. Перебои с поставками коснулись Московскую, Рязанскую, Ленинградскую и Нижегородскую области.
Сдержать рост цен поможет только вмешательство со стороны правительства.