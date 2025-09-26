«Аэрофлот» возобновит рейсы из Краснодара в Стамбул и Ереван

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «Аэрофлот» впервые после трехлетнего перерыва начнет выполнять международные рейсы из Краснодара, полеты начнутся с пятницы в Стамбул и Ереван.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил «Аэрофлот» 17 сентября.
Время в пути из Краснодара в Стамбул — 2 часа 10 минут. Местное время вылета 12.00, прилета — 14.10. Время в пути по маршруту Краснодар — Ереван — 1 час 40 минут. Местное время вылета 12.40, прилета — 15.20.
Генеральный директор компании «Аэродинамика», управляющей аэропортом Краснодара, Алексей Старостин рассказал в интервью РИА Новости ранее в сентябре, что авиагавань планирует обслужить свыше 500 тысяч пассажиров до конца текущего года. Также сейчас график работы аэропорта будет ограничен с 9 до 19 часов, а количество взлетно-посадочных операций — пять в час. Максимально возможное количество взлетно-посадочных операций, согласно имеющимся ограничениям, — до 50 в сутки.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй — свыше 77 тысяч.