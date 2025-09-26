Россельхознадзор нашел нарушения при продаже семян в Хабаровском крае

В Хабаровске специалисты Россельхознадзора проверили магазины, где продаются семена для дачников. На прилавках были семена сортов, которых нет в Государственном реестре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
С января по сентябрь специалисты провели 31 выездное обследование торговых точек в краевом центре. Нарушения нашли в магазинах «Универсад», «Зеленый сад», «ЭкоДом», «Семена», «Друг семьи», «Товары для дома», «Свой», «Урожай», «Эврика», «Зеленый город».
Всего обнаружено 462 партии незарегистрированных семян. Среди них огурцы «Буян», «Эстафета», «Городской огурчик», томаты «Виагра», «Чемпион веса», «Сибирский здоровяк», «Сердце буйвола», а также капуста «Мишутка» и «Каменная голова».
Продавать такие семена запрещено — это нарушение Федерального закона «О семеноводстве». Владельцам торговых точек объявили 14 предостережений.