В Перми продают два фреш-бара за 4,4 миллиона рублей

На площадке бесплатных интернет-объявлений продают один из первых фреш-баров Перми — Fruttini, который находится в торговом центре «Семья» на улице Революции. Стоимость бизнеса — 4,4 млн рублей.
Покупатель получит две арендованные точки: на четвертом этаже фуд-корта и рядом с кассами гипермаркета. В продажу входит всё оборудование, команда из четырёх сотрудников, инструкции по приготовлению и система управления.
Бар работает с 2005 года. По данным объявления, его ежемесячная выручка составляет 600 тысяч рублей, расходы — 430 тысяч, а чистая прибыль — около 170 тысяч рублей. Средний чек — от 500 до 999 рублей.