Банки массово обманывают клиентов со ставками по накопительным счетам

Некоторые российские банки нарушают обещания о сохранении высоких ставок по накопительным счетам, снижая их раньше заявленного срока. Об этом сообщают эксперты в данной сфере.

«Если ставка и срок прописаны в договоре — ее снижение незаконно, а устные обещания консультантов, не подкрепленные документально, считаются мисселингом», — отметили эксперты в интервью РИА Новости. Клиенты сообщают о резком снижении ставок без предварительного уведомления, несмотря на обещания консультантов о сохранении высоких процентов в течение одного-двух месяцев.

Банки объясняют изменения корректировкой ключевой ставки и рыночными условиями. Эксперты подтверждают, что такая практика законна, если условия не зафиксированы в договоре, но подрывает доверие клиентов, воспринимающих это как обман.

Для минимизации рисков специалисты советуют выбирать срочные вклады с фиксированной ставкой или переводить средства в более надежные продукты. При нарушениях клиенты могут подать жалобу в банк или Банк России, собрав доказательства, такие как договор или рекламные материалы.

Ранее отмечалось, что хотя в целом процентные ставки по депозитам продолжают снижаться, некоторые ведущие банки в сентябре представили новые акции с увеличенными ставками. К числу кредитных организаций, предложивших наиболее выгодные условия для вкладов на краткосрочный и среднесрочный периоды, относятся Газпромбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Совкомбанк, «Почта банк» и «МТС банк».