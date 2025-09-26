Банки массово обманывают клиентов со ставками по накопительным счетам

«Если ставка и срок прописаны в договоре — ее снижение незаконно, а устные обещания консультантов, не подкрепленные документально, считаются мисселингом», — отметили эксперты в интервью РИА Новости. Клиенты сообщают о резком снижении ставок без предварительного уведомления, несмотря на обещания консультантов о сохранении высоких процентов в течение одного-двух месяцев.