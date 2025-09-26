Банки массово обманывают клиентов со ставками по накопительным счетам

Клиенты банков столкнулись с нарушением обещания сохранить ставки по счетам.
Некоторые российские банки нарушают обещания о сохранении высоких ставок по накопительным счетам, снижая их раньше заявленного срока. Об этом сообщают эксперты в данной сфере.
«Если ставка и срок прописаны в договоре — ее снижение незаконно, а устные обещания консультантов, не подкрепленные документально, считаются мисселингом», — отметили эксперты в интервью РИА Новости. Клиенты сообщают о резком снижении ставок без предварительного уведомления, несмотря на обещания консультантов о сохранении высоких процентов в течение одного-двух месяцев.
Банки объясняют изменения корректировкой ключевой ставки и рыночными условиями. Эксперты подтверждают, что такая практика законна, если условия не зафиксированы в договоре, но подрывает доверие клиентов, воспринимающих это как обман.
Для минимизации рисков специалисты советуют выбирать срочные вклады с фиксированной ставкой или переводить средства в более надежные продукты. При нарушениях клиенты могут подать жалобу в банк или Банк России, собрав доказательства, такие как договор или рекламные материалы.
Ранее отмечалось, что хотя в целом процентные ставки по депозитам продолжают снижаться, некоторые ведущие банки в сентябре представили новые акции с увеличенными ставками. К числу кредитных организаций, предложивших наиболее выгодные условия для вкладов на краткосрочный и среднесрочный периоды, относятся Газпромбанк, Промсвязьбанк (ПСБ), Совкомбанк, «Почта банк» и «МТС банк».