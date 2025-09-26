Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продавцы оказались самой востребованной профессией в Свердловской области

Продавцы, менеджеры и повара возглавили рейтинг востребованных профессий сентября в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области лидерами по количеству открытых вакансий стали продавцы-консультанты и кассиры, для которых было доступно около 3,4 тысячи предложений.

Немного отстали менеджеры по продажам и работе с клиентами с 3,3 тысячами вакансий. Замыкают тройку лидеров повара, где работодатели разместили 1,5 тысячи предложений.

— В топ-15 вошли такие профессии, как разнорабочие, водители, врачи, операторы кол-центров, упаковщики, слесари, бухгалтеры, инженеры, сварщики, электромонтажники и учителя, — уточнили аналитики платформы по поиску работы hh.

Как показало исследование, рынок труда региона больше всего нуждается в представителях рабочих профессий — на них приходится почти четверть всех вакансий. На втором месте по спросу находятся специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию, а на третьем — сотрудники сферы производства.

Дефицит кадров наблюдается среди врачей, поваров и продавцов, где на одну вакансию приходится менее двух резюме. Самая высокая конкуренция сложилась среди претендентов на должности упаковщиков и комплектовщиков, где на одно место приходится более девяти соискателей, что может затруднить поиск работы.