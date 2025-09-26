Продавцы оказались самой востребованной профессией в Свердловской области

В Свердловской области лидерами по количеству открытых вакансий стали продавцы-консультанты и кассиры, для которых было доступно около 3,4 тысячи предложений.
Немного отстали менеджеры по продажам и работе с клиентами с 3,3 тысячами вакансий. Замыкают тройку лидеров повара, где работодатели разместили 1,5 тысячи предложений.
— В топ-15 вошли такие профессии, как разнорабочие, водители, врачи, операторы кол-центров, упаковщики, слесари, бухгалтеры, инженеры, сварщики, электромонтажники и учителя, — уточнили аналитики платформы по поиску работы hh.
Как показало исследование, рынок труда региона больше всего нуждается в представителях рабочих профессий — на них приходится почти четверть всех вакансий. На втором месте по спросу находятся специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию, а на третьем — сотрудники сферы производства.
Дефицит кадров наблюдается среди врачей, поваров и продавцов, где на одну вакансию приходится менее двух резюме. Самая высокая конкуренция сложилась среди претендентов на должности упаковщиков и комплектовщиков, где на одно место приходится более девяти соискателей, что может затруднить поиск работы.