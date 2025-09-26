Продавцы оказались самой востребованной профессией в Свердловской области

Как показало исследование, рынок труда региона больше всего нуждается в представителях рабочих профессий — на них приходится почти четверть всех вакансий. На втором месте по спросу находятся специалисты по продажам и клиентскому обслуживанию, а на третьем — сотрудники сферы производства.