Какой будет ключевая ставка в ближайшие месяцы и в 2026 году: прогноз ЦБ и экспертов

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки могут брать деньги у Центробанка. Именно от нее зависят ставки по ипотеке, автокредитам и потребительским займам. Банки берут средства у регулятора под ставку ЦБ, а затем выдают их населению и бизнесу с наценкой — на этой разнице и строится их прибыль.