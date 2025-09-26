Какой будет ключевая ставка в ближайшие месяцы и в 2026 году: прогноз ЦБ и экспертов

Снижение ставки не предопределено — все зависит от бюджета и инфляции, сообщила Набиуллина.
Центробанк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 17% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркнула, что все дальнейшие решения будут приниматься крайне взвешенно и аккуратно, с тщательной оценкой каждого шага. Об этом заявила она на XXII Международном банковском форуме в Сочи.
Это уже третье подряд снижение ставки после ее пика в 2024 году, и оно отражает постепенное возвращение экономики к сбалансированному росту, несмотря на сохраняющееся давление инфляции. Что такое ключевая ставка, на что она влияет, дальнейший прогноз — в материале URA.RU.
Что такое ключевая ставка и на что она влияет.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЦБ снизил ключевую ставку: зачем это сделано, последствия.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки могут брать деньги у Центробанка. Именно от нее зависят ставки по ипотеке, автокредитам и потребительским займам. Банки берут средства у регулятора под ставку ЦБ, а затем выдают их населению и бизнесу с наценкой — на этой разнице и строится их прибыль.
В России ключевую ставку устанавливает Центральный банк, ее можно узнать на официальном сайте ЦБ. Решения об изменении ставки принимают восемь раз в год после анализа экономической ситуации в стране.
Почему ЦБ снизил ставку в сентябре.
Центробанк России снизил ключевую ставку до 17% на очередном заседании в пятницу, 12 сентября. Решение было принято на фоне замедления инфляции: по данным регулятора, на 8 сентября годовой рост цен составил 8,2%.
Что будет с ключевой ставкой дальше.
Какой может быть ключевая ставка в октябре 2025 года.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина прямо заявила, что дальнейшая политика регулятора напрямую связана с бюджетными параметрами. «На заседании в октябре многое будет зависеть от того, какие параметры бюджета будут в итоге предложены», — сказала она на пресс-конференции.
Министр финансов Антон Силуанов подтвердил: правительство намерено сбалансировать федеральный бюджет на 2026−2028 годы именно для того, чтобы «дать ЦБ больше пространства для снижения ключевой ставки». «Наша задача — сбалансировать бюджет. Это необходимо для того, чтобы у ЦБ было больше возможностей снижать ключевую ставку», — заявил он в эфире «России 24».
Что будет с ключевой ставкой к концу 2025 года.
ЦБ прогнозирует снижение до 6−7% к концу 2025 года и возвращение к целевым 4% — только в 2026 году. При этом рынок труда остается напряженным, а безработица — на историческом минимуме.
«Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году», — пояснили в пресс-службе ЦБ.
Прогнозы экспертов по ключевой ставке к концу 2025 года.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПризнаки оживления: как снижение ключевой ставки ЦБ отразится на кредитах и ценах.
Директор по ипотечным программам ГК «А101» Рустам Азизов прогнозирует, что ключевая ставка может опуститься до 12−13% уже к концу 2025 года. По его словам, это станет «мощным импульсом для всего рынка недвижимости» и сделает рыночную ипотеку массовой.
«С технической точки зрения, при ставке 17% застройщики уже могут предлагать ипотеку под 11−13% с учетом субсидий. А при ключевой в 11−12% рыночные ставки опустятся до 8−9% и сравняются с льготными программами», — пояснил эксперт. Он также ожидает расширения семейной ипотеки — в частности, на семьи с детьми до 14 лет.
Правительство закладывает ставку 12−13% в бюджет-2026.
Минфин уже исходит из сценария ЦБ при формировании проекта бюджета на 2026 год. «Мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12−13%», — сообщил Силуанов в интервью «Известиям». Это означает, что власти не просто надеются на снижение ставки, а планируют свою фискальную политику исходя из этого прогноза.
Как может измениться ключевая ставка к концу 2026 года.
Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов не исключил, что к концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до однозначного уровня — то есть ниже 10%. «Если к концу этого года ставка будет 15%, теоретически нельзя исключать, что к концу следующего года она может быть однозначно», — сказал он на Фестивале науки Юга России.
При этом он подчеркнул: устойчиво низкие ставки возможны только при стабильной инфляции в 4%. «Если мы хотим низких ставок в экономике, мы должны обеспечить низкую инфляцию и низкие заякоренные инфляционные ожидания. Только тогда появится доступная ипотека», — заключил Тремасов.
ЦБ не гарантирует дальнейшего снижения ключевой ставки.
Несмотря на оптимистичные прогнозы, Центробанк подчеркивает: дальнейшее смягчение не предопределено. «Дальнейшее снижение ключевой ставки не предопределено», — заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Регулятор будет внимательно следить за инфляцией, курсом рубля и кредитной активностью.
Набиуллина также предупредила: слишком быстрое смягчение ставки может запустить новую инфляционную спираль. «Задача регулятора — поддерживать баланс между стимулированием экономики и контролем над инфляцией», — напомнила она.