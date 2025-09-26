В Екатеринбурге стартует крупный международный строительный форум

С 30 сентября по 3 октября на площадке «Екатеринбург-Экспо» пройдет XII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие соберет свыше 600 экспонентов и 40 тысяч участников. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.