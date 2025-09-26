Ричмонд
В Екатеринбурге стартует крупный международный строительный форум

Крупнейшая строительная выставка 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге в конце сентября.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

С 30 сентября по 3 октября на площадке «Екатеринбург-Экспо» пройдет XII Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Мероприятие соберет свыше 600 экспонентов и 40 тысяч участников. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

— Мероприятие соберет порядка 40 тысяч участников и гостей и более тысячи спикеров, — отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Форум укрепит статус Екатеринбурга как важного инженерно-строительного центра страны. По словам губернатора, представленные на выставке высокотехнологичные решения охватят все этапы строительства — от цифрового проектирования до отделочных работ.

Главной темой события в этом году станет «Архитектура победы». Для профессионалов и начинающих специалистов в рамках форума запланировано проведение 13 тематических мероприятий.