В России предложили новый метод борьбы со стелсфляцией: подробнее об инициативе

Для борьбы со стелсфляцией вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил два основных нововведения: усилить контроль за производителями и обязать их маркировать продукты в случае удешевления рецептуры. Соответствующее обращение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики команды Чернышова установили, что «шринкфляция» — сокращение веса продукта при неизменной цене перерастает в «стелсфляцию» — скрытое повышение стоимости через удешевление рецептуры, в частности, замену ингредиентов.
Кроме того, Чернышов предлагает законодательно обязать производителей в течение заданного периода размещать на упаковке четкую маркировку об удешевлении рецептуры. По его мнению, это повысит информированность потребителей и позволит им делать осознанный выбор.
