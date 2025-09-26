Ричмонд
В России предложили новый метод борьбы со стелсфляцией: подробнее об инициативе

В Госдуме хотят маркировать продукты для борьбы со стелсфляцией.

Источник: Комсомольская правда

Для борьбы со стелсфляцией вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил два основных нововведения: усилить контроль за производителями и обязать их маркировать продукты в случае удешевления рецептуры. Соответствующее обращение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики команды Чернышова установили, что «шринкфляция» — сокращение веса продукта при неизменной цене перерастает в «стелсфляцию» — скрытое повышение стоимости через удешевление рецептуры, в частности, замену ингредиентов.

Кроме того, Чернышов предлагает законодательно обязать производителей в течение заданного периода размещать на упаковке четкую маркировку об удешевлении рецептуры. По его мнению, это повысит информированность потребителей и позволит им делать осознанный выбор.

Накануне KP.RU сообщал, что в Госдуму будет внесен законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников.