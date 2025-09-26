Ричмонд
В Екатеринбурге тестируют оплату проезда в транспорте по геолокации

Новый способ оплаты проезда появился в транспорте Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге начали тестировать новый бесконтактный способ оплаты проезда. Пассажирам нескольких маршрутов теперь доступна оплата через Систему быстрых платежей (СБП) с помощью определения местоположения. Об этом сообщили в мэрии.

Для использования новой функции необходимо обновить или установить приложение «ЕКАРТА» и активировать на смартфоне Bluetooth.

— В разделе «Оплатить проезд» нужно выбрать «Оплатить по геолокации», после чего смартфон определит, в каком транспортном средстве пассажир находится и предложит оплатить поездку через СБП, — уточнили в городской администрации.

Главным преимуществом метода является удобство — теперь не нужно искать в салоне QR-код для получения скидки. Оплаченные билеты сохраняются в разделе приложения, а подтвердить платеж можно так же, как и при оплате по QR-коду.

Тестирование проходит на троллейбусе № 33 и автобусах № 80 и № 83. В ближайшее время систему планируют запустить также в трамвае № 1 и автобусе № 48.