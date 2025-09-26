Ричмонд
Имущество «Ростов-Арены» осталось без арендатора

Аукцион по продаже права аренды движимого имущества стадиона «Ростов-Арена» признан несостоявшимся. Об этом сообщается в документации на сайте правительства региона.

Источник: БЕЛТА

Торги, назначенные на 19 сентября, не состоялись из-за того, что заявку на участие подало только одно предприятие — АО ФК «Ростов».

На продажу было выставлено 1,8 тысячи единиц имущества, предназначенного для административно-хозяйственной деятельности стадиона. Победитель торгов должен был получить право пользования имуществом до сентября 2027 года.

По правилам проведения аукционов, для признания торгов состоявшимися необходимо наличие как минимум двух участников. В связи с отсутствием конкурентной борьбы власти региона были вынуждены отменить проведение аукциона.