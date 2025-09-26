Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8,3 трлн рублей планируют привлечь в экономику Кубани до 2030 года

Краснодарскому краю нужно 8,3 трлн рублей для реализации экономических проектов.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край намерен привлечь в свою экономику 8,3 триллиона рублей к 2030 году. Эта сумма является минимальным объемом инвестиций, необходимым для реализации всех запланированных проектов в сфере экономики, инфраструктуры и социальной политики, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на министра экономики региона Алексея Юртаева.

По словам Юртаева, с 2018 по 2024 год в экономику Кубани было вложено 4,8 трлн рублей. За этот период регион продемонстрировал реальный экономический рост в 23,5%, что превышает среднероссийский показатель.

Однако он отмечает, что в последние месяцы в экономике наблюдается замедление роста, связанное, прежде всего, со снижением спроса. Для стабилизации ситуации аналитики рекомендуют активизировать инвестиционные проекты и стимулировать внутреннее потребление.