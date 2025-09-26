8,3 трлн рублей планируют привлечь в экономику Кубани до 2030 года

Краснодарский край намерен привлечь в свою экономику 8,3 триллиона рублей к 2030 году. Эта сумма является минимальным объемом инвестиций, необходимым для реализации всех запланированных проектов в сфере экономики, инфраструктуры и социальной политики, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на министра экономики региона Алексея Юртаева.