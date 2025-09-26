8,3 трлн рублей планируют привлечь в экономику Кубани до 2030 года

Краснодарский край намерен привлечь в свою экономику 8,3 триллиона рублей к 2030 году. Эта сумма является минимальным объемом инвестиций, необходимым для реализации всех запланированных проектов в сфере экономики, инфраструктуры и социальной политики, сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на министра экономики региона Алексея Юртаева.
По словам Юртаева, с 2018 по 2024 год в экономику Кубани было вложено 4,8 трлн рублей. За этот период регион продемонстрировал реальный экономический рост в 23,5%, что превышает среднероссийский показатель.
Однако он отмечает, что в последние месяцы в экономике наблюдается замедление роста, связанное, прежде всего, со снижением спроса. Для стабилизации ситуации аналитики рекомендуют активизировать инвестиционные проекты и стимулировать внутреннее потребление.