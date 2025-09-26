Дорогу к пункту пропуска «Полтавка» ремонтируют в Приморье

В Приморском крае активно идет ремонт дороги, ведущей к важному автомобильному пункту пропуска «Полтавка». Подрядчик уже выполнил значительный объём работ на ключевых участках.
Ремонт проходит на трассе Галенки — Новогеоргиевка — Полтавка — Застава. В этом году по национальному проекту приводят в порядок участок с 8 по 26,5 километра, его общая длина составляет более 18 километров.
Работы разделены на два этапа:
Участок с 8 по 12 километры готов на 60%. Специалисты уже заменили слабые грунты, отсыпали большую часть основания дороги и уложили первый слой асфальта на двух километрах.
Участок с 12 по 26,5 километра выполнен на 40%. Здесь заменили большинство водопропускных труб и также начали укладывать асфальтобетон.
Обновление этой дороги улучшит транспортную доступность и комфорт для водителей, следующих к грузопассажирскому пункту пропуска «Полтавка». Всего протяжённость всей дороги составляет около 50 километров.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» уже приносит результаты в Октябрьском округе. Ранее в селе Покровка был досрочно отремонтирован участок улицы 50 лет Приморья.