В России будут продавать жилье за 1% стоимости: кому это положено

В России учителя в селах смогут купить жилье за один процент от его стоимости.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в России начнет работать новая государственная программа, направленная на поддержку учителей в сельской местности. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил РИА Новости, что педагоги, работающие в селах, смогут купить жилье за 1% от его стоимости. Жилье для программы будут закупать у застройщиков в сельских населенных пунктах и опорных поселках.

Кошелев уточнил, что сначала жилье предоставят по договору социального найма. Позже учителя смогут выкупить его, оплачивая стоимость в течение 10 лет или сразу. Программа также распространяется на специалистов научных организаций Минсельхоза, Россельхознадзора и Росрыболовства.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в России снижают нагрузку на педагогов. По его словам, учителя будут меньше времени тратить на оформление документов. Рособрнадзор и Минпросвещения уже проделали большую работу в этом направлении. Например, преподавателям вузов теперь нужно готовить всего до пяти обязательных документов, а в системе среднего профессионального образования — до четырех.

