В России будут продавать жилье за 1% стоимости: кому это положено

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что в России снижают нагрузку на педагогов. По его словам, учителя будут меньше времени тратить на оформление документов. Рособрнадзор и Минпросвещения уже проделали большую работу в этом направлении. Например, преподавателям вузов теперь нужно готовить всего до пяти обязательных документов, а в системе среднего профессионального образования — до четырех.