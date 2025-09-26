Самарцы считают самыми престижными профессиями программистов и врачей

Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными. Опрос на эту тему проводил сервис SuperJob.
«В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты — 22% голосов опрошенных», — говорится в исследовании.
Также самарцы считают престижными профессии врачей (12% респондентов), военнослужащих (10%). В топ-5 вошли инженерно-технические работники и квалифицированные рабочие (по 6%), а также госслужащие (4%).
В Самаре 8% жителей считают, что престижна любая профессия. А вот 3% опрошенных думают, что некорректно говорить о престиже той или иной профессии, а также уверены, что большие зарплаты бывают лишь в криминальной сфере.