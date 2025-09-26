Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы считают самыми престижными профессиями программистов и врачей

Стало известно, какие профессии являются самыми престижными по мнению самарцев.

Источник: Комсомольская правда

Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными. Опрос на эту тему проводил сервис SuperJob.

«В топе самых престижных профессий безоговорочно лидируют программисты — 22% голосов опрошенных», — говорится в исследовании.

Также самарцы считают престижными профессии врачей (12% респондентов), военнослужащих (10%). В топ-5 вошли инженерно-технические работники и квалифицированные рабочие (по 6%), а также госслужащие (4%).

В Самаре 8% жителей считают, что престижна любая профессия. А вот 3% опрошенных думают, что некорректно говорить о престиже той или иной профессии, а также уверены, что большие зарплаты бывают лишь в криминальной сфере.